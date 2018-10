Faust di Pirrotta al Biondo di Palermo

PALERMO, 23 OTT Con il debutto in prima nazionale di "Faust ovvero Arricogghiti u filu", di Vincenzo Pirrotta, il 24 ottobre alle 21 s'inaugura la nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo, prodotto dallo Stabile, è interpretato da Pirrotta e Cinzia Maccagnano. Le musiche originali sono di Luca Mauceri. Repliche fino al 4 novembre.

Ispirandosi a "La tragica storia del Dottor Faust" di Cristopher Marlowe, Pirrotta trasporta ai nostri giorni il mito dell'uomo assetato di scienza, bellezza e successo che stringe un patto col diavolo: "Nella mia trasposizione spiega sono preponderanti la colluttazione tra Faust e la sua coscienza, che nell'opera di Marlowe è rappresentata dall'angelo buono e dall'angelo cattivo, e l'incontro con i vizi capitali. Se Marlowe descrive Faust come erede ribelle della Riforma e dell'Umanesimo, io ho cercato di capire quali strumenti utilizzerebbe un Mefistofele d'oggi per conquistare le anime, concentrandomi sull'omologazione e sullo svuotamento delle intelligenze".