Ecco il nome del nuovo manager della sanità a Ragusa

Ragusa - Anselmo Madeddu, attuale Direttore sanitario all'Asp di Siracusa, Raffaele Elia, attuale direttore sanitario all'Asp di Caltanissetta, Antonio Candela, attuale Commissario all’Asp di Palermo.

Un nome tra questi, inseriti nella short list (lista degli idonei) dei manager che l’Assesorato alla salute diramerà nelle prossime ore, guiderà l’azienda ospedaliera ragusana per i prossimi tre anni. Il bando pubblicato a maggio dalla Regione prevedeva infatti che per ogni azienda sanitaria e ospedaliera pubblica (in Sicilia sono 18) fosse stilata una short list di almeno dieci idonei da cui poi il governo regionale potesse scegliere il candidato.

Sono ore frenetiche per la politica siciliana che ridisegna il nuovo governo ospedaliero. Non è solo un ballo di nomi per ricoprire la poltrona di manager della Azienda ragusana che può vantare un bilancio da oltre 500 milioni di euro. Il braccio di ferro di questi giorni della politica si sarebbe risolto, almeno a Ragusa , non solo sui nomi ma anche sugli obiettivi che i nuovi manager dovranno assicurare al Governo Musumeci.