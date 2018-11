Mafia: convalidato fermo boss Leo Sutera

AGRIGENTO, 1 NOV Il gip del tribunale di Sciacca, Rosario Di Gioia, ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia in carcere per Leo Sutera, 68 anni, di Sambuca di Sicilia (Ag), ritenuto il capo delle famiglie mafiose dell'Agrigentino. Il provvedimento di fermo firmato dai pm della Dda di Palermo Alessia Sinatra, Claudio Camilleri e Geri Ferrara era stato eseguito all'alba di lunedì dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo e Agrigento e dallo Sco.

Secondo i pm, Sutera che è difeso dall'avvocato Carlo Ferracane tornato libero il 7 agosto del 2015, dopo avere scontato la seconda condanna per associazione mafiosa, si sarebbe rimesso al "lavoro" tornando a gestire il mandamento di Sambuca di Sicilia e diventando il boss della provincia di Agrigento, ruolo che aveva ricoperto fino al 26 giugno del 2012, giorno dell'operazione "Nuova Cupola".