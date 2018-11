Toni Pellegrino, Salvo Binetti inaugura un salone a Molfetta

Molfetta È passato poco più di un anno dall’arrivo a Bari di #ARTANDSCIENCEBYTONIPELLEGRINO, brand dedicato alla bellezza dei capelli fondato da Toni Pellegrino, e tutto è pronto per una nuova apertura.

In questi quattordici mesi di lavoro costante e continuo, il marchio ha conquistato una posizione di privilegio nel cuore fashion della Puglia grazie all’impegno di Salvo Binetti, supportato e sostenuto da Stefano Brescia, direttore del salone che ha sede in via Andrea da Bari 74.

E tra pochi giorni Salvo Binetti farà il bis.

Domenica 11 novembre, infatti, aprirà i battenti un secondo salone a marchio #ARTANDSCIENCE.

La sede scelta è Molfetta, comune di nascita e di residenza di Binetti che alterna il lavoro in salone a quello nel backstage di shooting, sfilate ed eventi a carattere nazionale.

Tenace e vulcanico, Salvo Binetti si è avvicinato al mondo della moda e della bellezza giovanissimo. La sua prima esperienza lavorativa nel campo dell’hairstyle è stata proprio a Molfetta e questa nuova apertura ha il sapore del “ritorno a casa”, nulla togliendo agli altri impegni.

“Sono super emozionato per questo nuovo step. Sento tanto entusiasmo – commenta Salvo Binetti – e tanta attesa. Sono veramente a un passo dal sogno e sono felice di annunciare che anche per questo taglio del nastro, come è stato per Bari, Toni Pellegrino sarà con me”.

L’incontro di Salvo Binetti con Toni Pellegrino, volto noto al grande pubblico per la partecipazione alla trasmissione del pomeriggio di Rai 2 “Detto, Fatto”, risale al 2010 e segna per l’hairstylist molfettese l’inizio di un importante percorso di crescita professionale.

Sotto la direzione di Pellegrino, infatti, Salvo è entrato nel team creativo del gruppo The Best Club by Wella Professionals e oggi ne è direttore tecnico, insieme con Eveline Pellegrino.

A partire dal 2012 Binetti ha messo in archivio la partecipazione a grandi eventi come le Olimpiadi di Londra e le Olimpiadi Invernali di Sochi (2014).

Tante in questi anni anche le partecipazioni alla Settimana della Moda Milanese con il lavoro in backstage per Mario Dice e Capucci, e l’impegno dietro le quinte di tanti altri eventi come Taomoda, Battiti Live e il Fashion Show Marangoni London, per citarne solo alcuni.

Il salone di Molfetta si trova in Via Bettino Craxi n. 5 e lavorerà nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 9 alle 15; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 20; giovedì dalle 9 alle 21 e sabato dalle 8,30 alle 20.