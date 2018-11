Maltempo, sabato la Sicilia sarà nell'occhio del ciclone

La Sicilia si puo' preparare a vivere un altro sabato di passione. Per sabato 10 novembre sull'Isola è previsto maltempo. Ancora provata per i danni del violento nubifragio dello scorso 3 novembre che ha provocato la morte di 13 persone, la regione dovrebbe attrezzarsi in vista dell'imminente pioggia prevista. Come riporta ilMeteo.it "un vortice ciclonico, in arrivo dalla Penisola iberica lambirà infatti l'Italia, influenzando in parte il tempo sul Belpaese. In particolare sabato prossimo si avranno condizioni di intenso maltempo all'estremo Sud, con rovesci anche forti sulla Sicilia e con rischio di nubifragi inizialmente sui settori occidentali dell'Isola, poi anche sul resto della regione".

Da domenica 11 novembre, è previsto un miglioramento sulla Sicilia occidentale ma non su quella orientale: il Catanese resterà ancora interessato dalla pioggia. Il quadro è destinato a migliorare a partire dal lunedì 12 novembre, quando anche l'Isola a tre punti potrà godere del tempo mite e soleggiato della cosiddetta "Estate di San Martino".

L’alta pressione dovrebbe restare ben salda su buona parte del comparto europeo almeno per una decina di giorni. Successivamente una massa d’aria decisamente più fredda ed instabile in discesa direttamente dalla Russia, potrebbe interessare anche l'Italia, verosimilmente a partire dal 22/23 Novembre, portando le temperature a scendere secondo le medie di stagione.