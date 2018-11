Turismo: dalla Germania alla Sicilia alla scoperta di arte e imprese

Ferla - Prove tecniche ben riuscite di turismo di impresa al borgo, Ferla ha accolto un gruppo di turisti tedeschi che in una settimana trascorsa nella cittadina, hanno apprezzato non solo la qualità della vita slow, l’enogastronomia locale e le bellezze artistiche del borgo, ma soprattutto hanno voluto sperimentare la raccolta delle olive in collaborazione con delle aziende locali.

I visitatori hanno partecipato a tutte le fasi di lavoro dalla raccolta, al momento della pulitura, al trasporto in frantoio fino all’assaggio dell’olio made in Ferla.

Nuove prospettive di turismo si spalancano per il borgo, turismo esperienziale ed autentico.