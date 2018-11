Bottega, degustazioni di spumanti e prosecchi tra Ragusa e Siracusa

Chiaramonte Gulfi - Il rito, l’azienda, la degustazione. E una stretta di mano. L’azienda vinicola Bottega Spa, con alle spalle quattro secoli nel mondo del vino e della grappa, organizza una due giorni fra le province di Ragusa e Siracusa: il Tour Bottega del Sud-Est Sicilia “Bottega’s handshake and tasting”, una formula che può essere tradotta come “stretta di mano e degustazione”. I vini e liquori Bottega hanno ottenuto 280 premi e riconoscimenti, sono presenti in 132 paesi del mondo, nei più importanti duty free e compagnie aeree. IWSR ha classificato Bottega Gold come lo spumante più venduto nel travel retail. Lo scopo degli eventi è quello di favorire la relazione fra le aziende e, ovviamente, far conoscere al pubblico i prodotti enogastronomici del territorio e le sue eccellenze. Ospite d’eccezione Lorenza Scollo, volto femminile dello staff degli enologi Bottega. Grande entusiasmo e tanta passione per il suo lavoro: queste sono le sue principali caratteristiche. Lorenza Scollo ha una conoscenza approfondita dei vini spumante e ha completato la sua formazione tra Italia e Francia dedicandosi sia a bianchi fermi che a vini rossi.

In Bottega scopre una particolare attitudine alla distillazione, seguendo la produzione di un gran numero di distillati. La sua più grande soddisfazione è riuscire a comunicare il vino come il piacere dello stare insieme, esaltato ancor di più dall'abbinamento con il giusto cibo. La prima tappa del tour è prevista per sabato 17 novembre presso il noto bar-ristorante La Loggia, a Chiaramonte Gulfi, con una degustazione di prodotti gastronomici del ragusano e una degustazione di prosecchi e spumanti Bottega. Alle 18.00, lo staff si sposterà a Siracusa, precisamente al Mind The Gap per un apericena, celeberrimo locale di tendenza della città, per una degustazione a base di prodotti del territorio, drink e prosecchi Bottega. Padrone di casa dell’evento Carmelo Calafiore, giovane siciliano emigrato a Londra che, grazie alla sua bravura e alle sue maniere impeccabili, è diventato l’house manager del miliardario italo-americano Robert Agostinelli. Oggi, Carmelo Calafiore vive a Londra e si occupa della gestione della vita e delle proprietà del facoltoso imprenditore.

Domenica 18 novembre 2018, il Tour di Bottega prosegue all’Enoteca Mattei: alle 12.30, infatti, presso Strada del vino Cerasuolo di Vittoria (ex carcere borbonico), è previsto un pranzo insieme a Lorenza Scollo e wine’s event manager Salvatore Faviana. Il pranzo sarà elaborato dallo chef Gabriele Gueli e prevede un abbinamento speciale di cibo e prosecco, dall’aperitivo al dessert. Inoltre, sarà proiettato il cortometraggio “Dalla Polvere”, del giovane regista Ibleo Vincenzo Laurella che sarà presente all’evento. “Dalla Polvere” ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Durante l’evento, per la prima volta in assoluto, sarà in collegamento streaming Stefano Bottega, direttore commerciale di Bottega Spa. In tutti gli eventi, saranno degustati anche i panettoni della nota azienda siciliana Fiasconaro.

Organizzazione e regia eventi Gianni Arrabito: gianniarrabito1@gmail.com

Per info e prenotazioni:

La Loggia: 3381847551

MIND THE GAP: 0931 311112.

Enoteca Mattei 3383024361.