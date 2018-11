Cos'è Sicilia Ospitalità Diffusa

Sicilia Ospitalità Diffusa è un sistema di accoglienza territoriale che, attraverso il Welcome Point presente in ogni destinazione in cui opera, unisce proprietari di case, fautori di esperienze, creatori di sapori, procacciatori di servizi, organizzatori di eventi.

Ma tutto ciò, pur essendo il cuore, non può da solo raccontare l'esperienza di quella che è, per noi siciliani, l’anima dell’Ospitalità Diffusa.

Essere diffusi è un credo fondato sull’autenticità e sulle radici che ci caratterizzano culturalmente: dalle tradizioni popolari all'architettura costruttiva delle case, dall'enogastronomia al paesaggio naturale contaminato da 5 mila anni di storia che lo rendono unico e non replicabile.

Per ogni affiliato, far parte di Sicilia Ospitalità Diffusa non significa solamente contribuire con una quota annuale, ma avere profondo amore per la propria terra e per quello che si fa per renderla speciale, offrendo la propria esperienza per farla vivere e gustare al meglio a quanti scelgono di trascorrere in Sicilia le loro vacanze, ma anche alle persone del luogo vogliose di assaporare nel profondo la terra di cui sono figli.

Valorizzare la aziende del territorio, promuoverle, farle scoprire agli ospiti di tutto il mondo che scelgono le dimore del sistema, diverse dagli alberghi tradizionali, speciali proprio perché uguali alle case in cui vive la gente del luogo, organizzare eventi per far conoscere tutto ciò e valorizzarlo, anche agli occhi degli altri, è la missione di Sicilia Ospitalità Diffusa.

Il futuro, per noi, è condividere la nostra storia con i viaggiatori che scelgono questa meta. E’ far conoscere la cultura e le tradizioni a chi ama questa terra, a chi c’è già stato e a chi ancora non la conosce.

Sicilia Ospitalità Diffusa è un’esperienza da vivere con chi crede nella Sicilia più vera. La promozione parte dal territorio in cui nasce per poi raggiungere una dimensione universale, all'interno di un modo di pensare che mette al centro l'esperienza del viaggiatore e del residente.

Per fare tutto ciò, Sicilia Ospitalità Diffusa produce materiale informativo e organizza eventi che hanno il fine di avvicinare le persone a questa realtà.

Strumento primario in tutte le città dell'ospitalità diffusa è, sicuramente, la mappa della località nella quale si soggiorna, regalata sia agli ospiti, al momento dell'arrivo, che ai viaggiatori di passaggio nei Welcome Point, curiosi di conoscere le coordinate (monumenti, ristoranti, negozi) dei luoghi da visitare. La mappa è accompagnata dal ventaglio dell'Ospitalità Diffusa, un gadget dalla doppia funzione: ventaglio vero e proprio ma anche mappa della Sicilia Sudorientale, utile per chi deve muoversi nel Val di Noto. Riservato agli ospiti è, invece, il Passaporto dell'Ospitalità Diffusa, un lasciapassare con tutte le esperienze selezionate dal sistema che semplificano la scelta ai viaggiatori, li informano, e allo stesso tempo gli garantiscono benefit come degustazioni gratuite o sconti riservati solo a loro.

Sicilia Ospitalità Diffusa è un mondo in divenire, mai statico e volto sempre a incontrare chi vuole arricchire la propria conoscenza.

Tante sono le iniziative alle quali Sicilia Ospitalità Diffusa ha dato sostegno, sponsorizzandole e finanziandole direttamente: dagli incontri di formazione ad alcuni eventi sportivi; dalle performance di arte contemporanea a concerti nell’ambito di eventi culturali locali; dalle produzioni di guide e book fotografici alla realizzazione delle Stagioni Diffuse (Primavera, Estate e Autunno), piccoli eventi locali che con incontri, degustazioni, passeggiate guidate hanno coinvolto i residenti e i visitatori facendoli innamorare delle bellezze autentiche di questa terra.

Sicilia Ospitalità Diffusa è una realtà in continua evoluzione finanziata solo dai privati che ne fanno parte, i quali, grazie al coordinamento dei Welcome Point, operano secondo una logica sistemica sotto un unico marchio.