Si presenta domani a Pozzallo Todo Mundo II di Antonio Musotto

Pozzallo - Ad Antonio Musotto piace raccontare: lo ha fatto con le immagini, lo fa con le parole. Dopo "Sicilia 1.0" e "Todo Mundo" ecco questo nuovo capitolo di "Storie umane e non". Lo scrittore e comunicatore scientifico - ma è anche fotografo, centauro ed esperto di indie rock - presenterà "Todo Mundo II", pubblicato come i precedenti da Qanat, domani (martedì 27 novembre) alle 18 nella sala dello Spazio Cultura Meno Assenza in corso Vittorio Veneto 341 a Pozzallo.

Organizza la Libreria Parnaso di Pozzallo. Cinzia Scivoletto leggerà cinque racconti della raccolta mentre Musotto proporrà - alla sua maniera - alcune delle storie. E non sarà una presentazione ordinaria, piuttosto un viaggio in quel suo mondo ironico di caratteri da cui nascono personaggi grotteschi e surreali, adatti ad un "medecineman"