Bonifica post incendio: in Sicilia il servizio di Ecodep

Modica - A seguito di incendio in aziende o impianti industriali, è fondamentale intervenire tempestivamente, in modo corretto e nel rispetto della normativa di settore, per far ripartire le attività nel minor tempo possibile.

L’esperienza ventennale di Ecodep e la sua specializzazione consentono di gestire i danni causati dall’incendio con competenza e professionalità.

Nelle bonifiche e ripristino post incendio, Ecodep si avvale di risorse tecniche altamente qualificate e dispone di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento di tali attività. Il personale tecnico, debitamente formato e altamente qualificato, è in grado di eseguire le operazioni di bonifica post incendio in totale sicurezza e seguendo le procedure prescritte dalle normative vigenti.

Le modalità operative e le metodiche di intervento vengono definite a seguito di un’attenta valutazione di numerosi aspetti tecnici correlati alla tipologia e alle dimensioni della struttura o dell’area interessata, allo stato dei luoghi e ai danni generati dall’incendio.

Nello specifico, la Ecodep si occupa di eseguire tutte le fasi di intervento, comprendenti ad esempio:

- MESSA IN SICUREZZA DEL SITO;

- CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI;

- CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI NELL’INCENDIO;

- SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI;

- OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA ALLE CONDIZIONI ANTE INCENDIO.

Ecodep è inoltre certificata per la qualità (ISO 9001:2015), l’ambiente (ISO 14001: 2015) e la sicurezza (BS OHSAS 18001:2007), e collabora da sempre al fianco di imprese e aziende offrendo servizi professionali.



Sul nuovo sito tutte le informazioni.

#http://www.smaltimento-rifiuti-sicilia.it/

Ecodep srl – tuteliamo l'equilibrio della natura

Viale dello Sviluppo, 11 ;

Z.I. Modica Pozzallo, 97015 Modica (Rg)