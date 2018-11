Rosario Fiore migliore gelataio siciliano

Modica - Il migliore gelataio in Sicilia è il modicano Rosario Fiore. Il riconoscimento è arrivato nel contesto della manifestazione fieristica Ristora Hotel Sicilia, svoltasi a Catania ed allestita da Expo mediterraneo, l’ente del sistema Confcommercio etneo che cura da anni la kermesse sostenuta da Fipe, Assipan e Federalberghi, dedicata ai settori ristorazione, bar, gelateria, pasticceria, pizzeria, panetteria e in generale agli operatori del mondo Ho.Re.Ca. La quindicesima edizione di RHS è stata caratterizzata, tra l’altro, dal primo concorso riservato ai gelatai. Il contest ha visto il gareggiare ben 18 artigiani gelatieri.

Fiore, titolare di una gelateria a Modica in corso Umberto e di una a Marina di Modica, ha pensato di preparare un gusto che ha entusiasmato i componenti della giuria ed il pubblico che ne ha assaporato la bontà. Stiamo parlando del “Cookies barocco”, un gelato al gusto di biscotti speziati alla cannella e allo zenzero, con una variegata a strati di arancia e scaglie di cioccolato di Modica tradizionale alla cannella prodotto dall’Antica Dolceria Bonajuto e, dulcis in fundo, buccia d'arancia fresca grattugiata. Per la decorazione della vaschetta sono state utilizzate fette d'arancia fresca e tavolette di cioccolato di Modica. La giuria non ha avuto dubbi nell’assegnare il primo premio a Fiore.