Reumatologo Mario Bentivegna riconfermato consigliere nazionale SIR

Ragusa - Sono due i rappresentanti siciliani riconfermati nella SIR, Società Italiana di Reumatologia con il rinnovo delle proprie cariche istituzionali. Sono il ragusano Mario Bentivegna, specialista ambulatoriale interno e coordinatore della rete reumatologica dell'ASP 7, rieletto nel ruolo di Consigliere Nazionale e la reumatologa catanese Elisabetta Battaglia, responsabile della UOD di reumatologia dell’Ospedale Garibaldi di Catania con incarico di delegata regionale per la Sicilia.

La rielezione dei due specialisti siciliani è avvenuta a Rimini, durante il 55° Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia, nel corso del quale è stato rinnovato l’intero consiglio direttivo presieduto da Luigi Sinigaglia.

“Questa squadra di rappresentanti SIR insieme a quelli eletti del CREI, ancora più di prima – ha dichiarato il dott. Bentivegna che è anche Componente del tavolo tecnico regionale di monitoraggio per l’Assessorato Regionale competente alla Regione Siciliana - si mette a disposizione della reumatologia siciliana per completare e stabilizzare quanto è in corso di realizzazione con il decreto della rete ospedaliera, provvedimento, questo, si spera, di prossima pubblicazione. La recente nomina dei direttori generali delle ASP e delle aziende ospedaliere e dei policlinici, rappresenta un primo e importante riconoscimento di un ruolo istituzionale legittimato, su cui dobbiamo intervenire, dopo la pubblicazione della rete ospedaliera, per fare attivare le varie UO di Reumatologia”.

Durante il Congresso nazionale di Rimini si è inoltre tenuto un incontro ristretto fra i reumatologi siciliani cui ha preso parte una partecipata rappresentanza di giovani specialisti e specializzandi.

“Proprio per loro – ha aggiunto il dott. Bentivegna - dobbiamo lavorare ed impegnarci, al fine di rendere viva e operativa la nostra branca, in un panorama regionale e nazionale di grande progettualità futura in fase di sviluppo”.

Il dott. Mario Bentivegna e la dott.ssa Elisabetta Battaglia, nei rispettivi ambiti territoriali, svolgono una fitta attività di progettazione ed esecuzione di corsi per la formazione continua in Sanità. Bentivegna in particolare è direttore scientifico del Focus Reumatologico che si svolge, puntualmente, ogni anno, nel corso della Settimana Siciliana della Reumatologia che, nell’edizione del 2018, ha ospitato, tra l’altro, ReumaDays, l’iniziativa nazionale di prevenzione e sensibilizzazione promossa dalla Sir. La dott.ssa Battaglia, invece, organizza annualmente il Seminario di Reumatologia, divenuto già dalle prime edizioni uno degli appuntamenti di settore più attesi ed autorevoli. Nel 2019 l'evento nazionale itinerante ReumaDay, sarà ospitato a Catania.