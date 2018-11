La cultura artistica romana in Sicilia

Termini Imerese - Sabato 1 dicembre 2018 alle ore 16,30 nuova lezione del Corso di Archeologia Romana promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, il Museo Salinas di Palermo, il Parco Archeologico di Himera e il Museo Civico di Termini Imerese. Dopo la presentazione di Miriam Millonzi, Presidente BCsicilia Sede di Termini Imerese e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, si terrà la conferenza dal titolo “La cultura artistica della Sicilia romana”. La relazione sarà tenuta da Antonella Mandruzzato, Docente di Archeologia classica presso l’Università di Palermo. L’incontro si svolgerà nella Chiesa S. Maria della Misericordia (Museo Civico) in via Mazzini a Termini Imerese. Il giorno successivo, domenica 2, è prevista la visita guidata a Marsala.

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Sponsor dell’iniziativa Il Tuareg Tour Operator. Per informazioni: BCsicilia, Via Ospedale Civico, 32 – Termini Imerese Tel. 091.8112571 – Cell. 346.8241076 – Email: terminiimerese@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia.

Nel corso della lezione verranno presentati e discussi mosaici, opere di scultura, pitture parietali e ceramiche rinvenuti nella “Provincia Sicilia” che consentono di delineare il quadro - ancora in divenire e assai complesso - della cultura artistica dell’isola durante l’età romana, quadro che negli ultimi decenni si è notevolmente ampliato grazie alla ricerca archeologica e al proficuo dibattito tra gli studiosi che si occupano di questo periodo dell’archeologia e dell’arte siciliana.

Antonella Mandruzzato è Docente di Archeologia classica dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento Culture e Società), e ha partecipato a scavi in Sicilia, Grecia e Libia, ed attualmente fa parte della Missione Archeologica delle Università di Palermo ed Amburgo a Marsala e della Missione Archeologica dell’Università di Palermo a Sabratha (Libia). Si occupa di archeologia romana; le sue ricerche riguardano in particolare le produzioni ceramiche, la pittura parietale e l’edilizia privata.