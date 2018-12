Malta, 6 italiani provenienti da Pozzallo con 20 chili di droga

Malta - In meno di 24 ore, controlli della Squadra antidroga, assistita dalla Dogana di Malta, hanno portato all’arresto di sette uomini, le cui età variano tra 23 e 51 anni. Sei di nazionalità italiana che risiedono in Sicilia, e un maltese che risiede in Birkirkara.

Gli arresti hanno avuto luogo dopo diverse ispezioni su veicoli arrivati a Malta da Pozzallo in Sicilia. In uno dei veicoli, fermato a Birkirkara, sono stati trovati 20 chili di cannabis, confezionata in 34 pacchetti nascosti in vari punti del veicolo.

Gli arrestati sono trattenuti presso il quartier generale della polizia per essere interrogati.