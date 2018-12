A Comiso la luce è finita

Comiso - La manifestazione nasce dall’idea di rivisitare le tipiche luminarie che arredano e impreziosiscono le vie del centro storico nel periodo natalizio, affidandone il disegno alla maestria creativa di artisti affermati nella scena dell’arte contemporanea. L’obbiettivo e quello di sostenere le nuove piattaforme delle arti visive nate in Sicilia al fine di promuovere la crescita attraverso un proficuo dialogo intorno al tema centrale della luce e delle nuove tecnologie.

“Se è vero che il periodo natalizio è il periodo in cui in moltissime civiltà si celebra la festa della luce perché le giornate tornano a crescere – ha commentato il Sindaco Maria Rita Schembari - , e quindi è come se ci sentissimo più predisposti alla vita, forse questo messaggio di rinnovamento è ancora più pregnante nella religione cristiana. È l’unica, addirittura, dove la divinità decide di farsi piccola, di diventare Uomo prendendo su di se anche tutte le piccolezze dell’umanità, i dolori, le sofferenze e anche le gioie. Mi sembrava dunque, più che opportuno – ha concluso la Schembari -, sebbene questo festival non sia necessariamente di stampo religioso, dare il nostro contributo fattivo e , soprattutto, il nostro patrocinio ad una iniziativa che vede per il primo anno a Comiso un festival delle luminarie. Speriamo che possa crescere e che l’anno prossimo possa vedere altri artisti e altre novità per rendere sempre più vivace il nostro centro storico”.