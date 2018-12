Turismo culturale, se ne parla il 12 dicembre a Taormina

Taormina - “Raccontare Bellezza – Cultura e turismo in Sicilia. Sfide di Identità’ sul mercato globale”, questo il tema di una intensa “Giornata” di confronto, ricca di interventi e di personaggi altamente rappresentativi, nella bella cornice di Palazzo Ciampoli, a Taormina.

Mercoledì 12 dicembre si parla di “Turismo Culturale” e la giornata è organizzata con l’importante collaborazione di Naxoslegge, di ConfCommercio Sicilia e, in particolare, con le qualificanti compartecipazioni di enti quali: Parco archeologico di Naxos-Taormina, Servizio Turistico Regionale di Messina, i Comuni di Taormina, Caltagirone, Alcara Li Fusi.

Questa “Giornata” è dedicata a sviluppare una riflessione globale sul tema del turismo culturale, partendo dalle strategie delle pubbliche istituzioni, da quelle regionali a quelle locali, per arrivare alle “Best practice” poste in essere da diverse realta’ in tutta l’Isola, assunte ad esempio e invitate a raccontare in questa giornata la propria esperienza, tra bilanci e prospettive.

Si inizia di mattina, alle 11 i saluti istituzionali dei sindaci di Taormina, Alcara e Caltagirone e di Vera Greco, direttore del Parco Archeologico di Naxos-Taormina, quindi gli interventi degli assessori regionali Sebastiano Tusa (Beni Culturali) e Sandro Pappalardo (Turismo), cui seguiranno quelli di Pietro Di Miceli, Filippo Grasso, Salvatore Scalisi e Giulia Pruneti, quest ultima in rappresentanza di Turisma, il Salone della archeologia e dei beni culturali di Firenze.

Nel pomeriggio saranno le “esperienze” a parlare, attraverso tante testimonianze di esperti, di esponenti del mondo della formazione, dell’associazionismo, di amministratori e coordinatori di reti (come quella dei borghi o quella delle Pro loco, etc.). Tra coloro che porteranno il loro contributo: Pietro Macaluso, sindaco di Petralia Soprana (Borgo dei borghi 2018) e Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita del Belice.

Troveranno spazio anche la presentazione di due progetti: “Sicilia. Grand Tour 2.0″, film prodotto da Lorenzo Daniele che presenterà il trailer in anteprima; “Nostos – Festival del viaggio e dei viaggiatori”, che dal 2019 sarà ospitato da Siracusa; ne parleranno Fabio Granata, assessore alla cultura del comune aretuseo e Fulvia Toscano, ideatrice e direttore artistico di “Nostos” e di “Naxoslegge”.

Una giornata che si prospetta – dunque – di rilevante taglio culturale, sia per la qualità degli ospiti coinvolti, che di grande elaborazione, in vista dell’auspicabile costituzione di un vero e proprio laboratorio permanente dedicato a Turismo e Cultura, che possa fungere non solo da riferimento e “Banca dati” di esperienze, bensì anche da “Incubatore di idee”, di nuove forme di intervento, di proposte e sollecitazioni, etc., con la finalità di rendere piu’ costante ed efficace il dialogo tra istituzioni e cittadini, tra pubblica amministrazione e operatori di cultura.

I lavori della giornata saranno coordinati da Fulvia Toscano, Daniele Tranchida e Antonio di Stefano.