C.America: ci sarà anche Stars & Stripes

ROMA, 12 DIC Stars & Stripes è l'ultimo sfidante della 36/a America's cup di vela, in programma nel 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda). "Il Royal New Zealand Yacht Squadron si legge, in una nota è lieto di confermare l'accettazione del quinto sfidante, che gareggerà per conto del Long Beach Yacht club, storico e rispettato sodalizio a livello internazionale, se non altro per l'anno della sua fondazione (1929, ndr)". E' salito così a cinque il numero dei challenger che hanno lanciato la sfida a Emirates Team New Zealand, 'defender' della coppa.

Stars & Stripes Team Usa è la seconda sfida statunitense dopo American Magic, che si aggiunge al Challenger of record di Luna Rossa (Italia), Ineos Team UK (Grande Bretagna) e Malta Altus Challenge (Malta). Il nome di Stars & Stripes Team Usa è stato ideato da 'Mr America's cup', Dennis Conner. Di certo si sa che, a bordo di Stars & Stripes, ci sarà l'ex campione del mondo match race Taylor Canfield, ma anche Justin Shaffer, già protagonista dei Tp52.