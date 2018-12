Pioverà, me lo hai detto tu!. Violenti temporali in arrivo in Sicilia

Temporali in arrivo al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno, con venti in aumento: lo rende noto la Protezione Civile con un avviso meteo che prevede dalle prime ore di domani, lunedì 17 dicembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e, nel corso della mattinata, su Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui versanti tirrenici.

Sempre a partire da domani mattina si segnalano venti da forti a burrasca su Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per questa ragione si prevede allerta arancione sulla Sicilia settentrionale - a eccezione dei bacini più occidentali e su tutti quelli centrali dove la criticità è gialla - e su tutta la Calabria, tranne che sui settori orientali dove è prevista allerta gialla. Allerta gialla anche sulla Basilicata occidentale, sulla Puglia settentrionale, su tutto il Molise, l’Abruzzo, sui bacini laziali, sui settori tirrenici della Toscana e su tutti i bacini dell’Umbria. Il Comune di Palermo ha emanato un comunicato di allerta arancione in tutta la provincia, con "precipitazioni diffuse" e "forti venti di burrasca" per "domani e per le successive 24-36 ore".