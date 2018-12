Cani intrappolati dopo il terremoto a Zafferana, salvataggio in corso

Zafferana Etnea - In via Vittorio veneto a Zafferana personale Usar dei Vigili del fuoco di Catania e' impegnato nel salvataggio di alcuni cani rimasti intrappolarti nel crollo di un solaio.

Sulla strada principale della frazione di Fleri la facciata di una casa terrana è inclinata in avanti, un palazzo a più piani ha una profonda crepa vicino al tetto e le sirene dei vigili del fuoco continuano a suonare. I cittadini stanno riempiendo buste di abiti e beni di prima necessità e stanno lasciando le loro case; altri sfollati - in piccoli gruppi - hanno acceso dei fuochi in mezzo alla strada e si stanno riscaldando così.

Secondo i vulcanologi dell'Ingv, lo scenario odierno è simile a quello del 2002: terremoti dovuti ai movimenti del magma che tenta di farsi spazio verso la superficie. Ancora una volta, come 16 anni fa, a muoversi è il versante Est dell'Etna.