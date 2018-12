Uccio Barone fa visita guidata alla mostra fotografica di Luigi Nifosì

Modica - Domenica 30 dicembre, alle ore 18.00, la visita guidata alla mostra "SICILIA, l'isola mai vista" di Luigi Nifosì, allestita a Modica, presso la Fondazione Grimaldi e nell’ex convento del Carmine, aperta fino al 6 gennaio 2019. Uno dei curatori della rassegna, il professore Uccio Barone, accompagnerà il percorso delle cento immagini aree dedicate alla Sicilia, per scoprirne insieme la storia, la sua arte, la sua cultura e l’ambiente circostante.

Un corpus di immagini potente, di paesaggi orizzontali che compongono una terra emersa tra le più perfette al mondo, dove è orizzonte da ogni lato. E si sa, senza terre emerse, il mondo delle forme non potrebbe darsi in tutta la sua potenza. La Sicilia è la prova che la natura riesce a centrare il suo fine sempre alla perfezione. Come se le guerre, le diverse dominazioni, i disastri naturali fossero stati piccoli incidenti di percorso che hanno generato scenari inimitabili dispersi tra i capolavori della natura siciliana.

L’appuntamento è alle 18.00 nella prima sede della mostra, la Fondazione Grimaldi, e a seguire proseguirà nell’altra, l'ex convento del Carmine.

Poche isole nel mondo si distinguono per un’abbondante varietà diversificata di luoghi e paesaggi.?Il fotografo Nifosì guidato dalla leggerezza di chi sfrega le nuvole “racconta” della sua patria della luce. Non su uno sfondo piatto, ma dal cielo verso il mare, da dove la Sicilia emerge e trae la sua forza e la sua bellezza.

Dagli abissi dei suoi arcipelaghi incastonati nel Mediterraneo, alle montagne innevate, dall’abbraccio rotondo e perfetto dei teatri di pietra e dei suoi innumerevoli borghi alle voragini primordiali dei suoi vulcani, fino al silenzio rarefatto di acropoli, agorà e dei piccoli villaggi preistorici semisconosciuti come Mokarta, Palikè, Monte Adranone, Monte Turcisi e Tapsos.