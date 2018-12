Ragusa - Un cartello annuncia "chiuso per ristrutturazione". Il Caffè Trieste, il bar più antico di Ragusa superiore ha chiuso in agosto nel silenzio del ragusani. Ora è la volta di altri due bar, all'angolo con il corso Vittorio veneto, in procinto di chiudere.

Ragusa e il suo centro storico sono morti. Troppi gli uffici comunali, e non solo, che si sono trasferiti in perieria (incontrada Mugno), e così il salotto della città è come nella canzone di Mina, "una città vuota".