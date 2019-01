Modica - Scontro tra una Nissan Micra e una vecchia Vespa 50 all’incrocio tra la via Sorda Sampieri e la via Cava Gucciardo Torre Cannata. Nel sinistro è rimasto seriamente ferito un 19enne modicano che era alla guida del ciclomotore. Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza del 118al pronto soccorso. I sanitari hanno riscontrato fratture al bacino e al femore oltre a contusioni varie. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

La Vespa è stata sequestrata perchè senza assicurazione.