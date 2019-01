Aria di neve in tutta la Sicilia

Enna - Nevica a Enna, Maletto, Bronte, Cesarò, Santo Stefano Quisquina, Calcarelli, Marineo, Mandanici, Chiaramonte Gulfi.

Temperature rigide, spesso sotto lo zero, ma senza gravi problemi in questa prima ondata di freddo, che ha colpito il centro sud, e soprattutto i paesi più in quota della Sicilia. Oggi l’ondata di freddo dovrebbe rallentare, ma potrebbe ancora esserci il pericolo di nevicate e la formazione di ghiaccio. E’ dunque consigliabile mettersi in viaggio solo per necessità, con gomme da neve o catene a bordo, obbligatorie per legge, e guidare con prudenza.

Comunque grazie all’allerta lanciato da giorni, non ci sono stati grossi problemi sulla rete stradale siciliana anche perché la neve è stata meno abbondante di quanto temuto. I fiocchi sono caduti anche a quote molto basse, interessando dalle prime ore del mattino di ieri soprattutto le aree interne e la fascia montana tra le Madonie, i Nebrodi e i Peloritani.