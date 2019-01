Commento sulla ex fidanzata in Instagram scatena rissa fra ragazzini

Catania - Prima crea, dal profilo instagram della fidanzata, una storia mettendo una foto di lei. Poi quando legge un commento dell’ex ragazzo della donna scoppia il finimondo. I poliziotti di Borgo Ognina a Catania hanno denunciato per rissa quattro persone, tra cui due minori. Gli agenti hanno interrotto la zuffa che era scoppiata in viale Ruggero di Lauria, all’altezza con piazza Tricolore. Quando hanno diviso i contendenti i poliziotti hanno ricostruito la vicenda: la rissa è nata per motivi di gelosia perché due di quelli che se le sono date sono l’attuale e l’ex fidanzato di una ragazza minorenne.

Due giorni fa, dal profilo instagram della donna è stata pubblicata una storia che ha suscitato l’interesse dell’ex fidanzato il quale ha messo un commento. Solo che ad utilizzare il profilo della ragazza era l’attuale fidanzato che a quel punto, notando questo “affronto” e in preda alla gelosia, ha dato al citato giovane appuntamento per il giorno successivo in detta piazza del Tricolore per “discutere”. Ma dalle parole si è passati presto ai fatti. Anche la ragazza ha marinato la scuola e si è recata in piazza per assistere al “confronto” tra i due. I ragazzini comunque hanno detto ai poliziotti di essersi pentiti del gesto commesso.