Fedez, concerto a Misterbianco

Misterbianco - Il 15 febbraio sarà a Misterbianco, al centro commerciale Centro Sicilia, mentre il 16 alla Feltrinelli di Palermo. Fedez torna alla musica realizzando il suo quinto album da solista, Paranoia Airlines, che uscirà il 25 gennaio.

Già lo scorso 2 novembre 2018 aveva pubblicato il singolo Prima di ogni cosa, dedicato al figlio Leone, nato dalla sua relazione con Chiara Ferragni. Il 4 gennaio è uscito un nuovo brano Che cazzo ridi, insieme a Tedua e Trippie Redd. Ieri è uscito invece Holding out for you, duetto realizzato con Zara Larsson.

Il rapper è divenuto noto anche per diversi scontri sui social network con vari personaggi dello spettacolo e con figure politiche, come Barbara D'Urso, Matteo Salvini, Francesco Facchinetti, Maurizio Gasparri e Costantino della Gherardesca.