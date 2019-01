Scarafaggi e muffa in immobile per Ps

PALERMO, 16 GEN Sono stati inviati in Sicilia come supporto per le operazioni che riguardano l'arrivo di migranti e alloggiati in una struttura confiscata alla mafia a Valderice (Tp) le cui condizioni, denuncia la Uil sicurezza, sono di fatiscenza e con evidenti problemi igienico sanitari, con muffa alle pareti, umidità e scarafaggi. Il sindacato ha inviato una lettera al questore di Trapani oltre che al dirigente del reparto mobile da cui dipendono i poliziotti. "Per quanto apprezzabile è da parte degli organi preposti utilizzare una struttura sequestrata alla mafia per farvi alloggiare i poliziotti impegnati temporaneamente nello scenario trapanese e provenienti da altre provincie si legge nella nota della Uil è poco lodevole che si calpesti la dignità di quegli stessi operatori facendoli dormire e mangiare in locali privi delle più elementari condizioni igienico sanitarie. È giusto sottolineare che queste e altre problematiche erano state rappresentate mesi addietro e sono rimaste inascoltate".