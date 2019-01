Diventa virale il VIDEO del prete siciliano che ruba in un negozio

Gela - Il prete che non rispetta il settimo comandamento, cioè "non rubare". Succede a Gela, ed il video del doppio furto perpetrato dal religioso in un negozio è diventato virale. A diffonderlo sono stati i proprietari dell’attività commerciale di ferramenta in cui il sacerdote, senza tonaca, si è presentato lo scorso martedì sera intorno alle 19.

Il prete aveva con sé un sacchetto e senza battere ciglio ha preso un paio di pantaloni da lavoro e li ha subito conservati. Poi davanti alla telecamere si è sistemato sciarpa e cappotto, e prima di andare via senza pagare il conto ha preso anche una matassa di filo.

Il video è diventato virale ed ora sull'episodio indagano le forze dell’ordine.