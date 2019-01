Il torrone gelato della pasticceria Freni

Messina - Un morbido torrone a base di frutta candita e zucchero fondente. Il torrone gelato è un dolce tipico di Messina. Il delizioso torrone è a base di frutta candita e zucchero fondente, ricoperto di finissima pasta reale di mandorle, frutto di una reinterpretazione del “gelato di campagna” prodotto in altre zone della Sicilia, il suo nome potrebbe creare confusione, ma non si tratta di un gelato, bensì di un prodotto a base di “ghiaccia”, che per la sua particolare morbidezza e scioglievolezza, del gelato ne richiama le caratteristiche. Se correttamente conservato ha una durata oltre i 4 mesi.

Dalla composizione sicuramente dolce, risulta gradevole grazie alla notevole presenza delle mandorle siciliane appena tostate, dei pistacchi Siciliani, e del profumo fresco dei limoni di Sicilia, viene rifinito con Pasta Reale di mandorle e decorato con frutta candita selezionata. Il dolce ottenuto, morbido al taglio, sprigiona profumi inebrianti e se realizzato correttamente, con l’uso di materie prime di alta qualità, risulta un dolce irresistibile.

Vi consigliamo la produzione della pasticceria Freni di Messina.