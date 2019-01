Modica - Botte da orbi fra extracomunitari, in via Santa, in centro storico, a Modica.

Si sono picchiati per futili motivi. E’ dovuta intervenire la polizia per riportare quattro extracomunitari alla ragione. La rissa in nella notte tra venerdì a sabato, una zona spesso teatro di queste vicende poichè è l’area, quella adiacente alla centralissima Piazza Matteotti, dove sono concentrati molti pub e luoghi di ritrovo della movida modicana.