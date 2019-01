3 morti in incidente stradale. I Nomi delle vittime

Ispica- Tragedia della strada questa notte in provincia di Ragusa. Hanno perso la vita tre persone in uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Punto e una Toyota Yaris, sulla strada che collega Ispica a Rosolini , all'altezza del supermercato Eurospin. Un quarto, l'occupante della Punto, un 22 enne di Rosolini è stato trasferito in elisoccorso al Centro Politrauma di Catania, dopo il primo ricovero al"Maggiore" di Modica. Le vittime sono tutte di Rosolini. Si tratta di un giovane di 22 anni , Cristian Minardo, della sua fidanzata di 17 anni P.A. e di una signora che sedeva nel sedile posteriore di 54 anni, Rita Barone. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Modica. Notizia in aggiornamento