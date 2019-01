Consumi: Sicilia, 3,3 mld per beni

PALERMO, 22 GEN I siciliani nel 2018 hanno speso di più per l'acquisto di auto usate (+3,1%) e di motoveicoli (+7,7%), lieve flessione per le auto nuove (0,2%). Tra i beni per la casa solo i mobili mostrano una crescita (+1,9%), mentre risultano in calo l'elettronica di consumo (3,8%), gli elettrodomestici (2,4%) e l'information technology (2,8%). Il quadro della spesa per i beni durevoli in Sicilia nel 2018 viene tracciato dall'Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia e presentato oggi a Palermo.

"Nell'anno appena concluso commenta il responsabile dell'Osservatorio Findomestic Claudio Bardazzi le famiglie siciliane hanno speso in beni durevoli 3 miliardi e 313 milioni, ovvero l'1,2% in più rispetto al 2017, con una crescita superiore alla media italiana (0,8%)".