Grave incidente sulla Ragusa-Catania, tre mezzi coinvolti

Ragusa - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la superstrada Ragusa-catania, all'altezza del primo svincolo per il capoluogo ibleo.

Tre i mezzi coinvolti nel brutto sinistro stradale. Un camion, un automobile e un autobus. Dal camion sarebbe scivolata una grande lastra di marmo, che sarebbe rovinata sull'auto che seguiva il mezzo pesante. L'automobile è stata colta in pieno e il guidatore trasferito in elisoccorso a Catania per le gravissime ferite riportate.

La strada è stata chiusa. Il traffico è bloccato.