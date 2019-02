L'inchiesta è apparsa stamani sul Corriere della Sera. Milena Gabanelli, nel suo Dataroom, spiega come molti ponti e viadotti in Italia siano orfani di qualcuno che ne sia responsabile. Perchè costruiti più di 40 anni fa da società poi fallite o che non esistono più. In Sicilia i viadotti orfani sono addirittura 266.

In Italia i viadotti senza un proprietario sono 1425. Questo vuol dire che nessuno è tenuto alla loro manutenzione.