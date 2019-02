Maltempo, peggiora la situazione in Sicilia

Resta nella morsa del maltempo la Sicilia. La Protezione civile regionale ha comunicato un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico e idraulico per temporali per i Comuni delle zone di allerta A (versante tirrenico) e I (versante ionico) e un livello di allerta arancione e fase operativa di preallarme. Sino alle 24 di domani si segnala il persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità locali, grandinate e forti raffiche di vento. I venti saranno da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

E a causa dell'allerta diramata dalla Protezione civile, i Comuni di Mascali e Aci Catena, nel Catanese, hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di domani, 5 febbraio.