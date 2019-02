Assemblea dei giornalisti ragusani con Giulio Francese

Ragusa - I giornalisti di Ragusa potranno confrontarsi col presidente regionale dell’Ordine Regionale Giulio Francese e con tutto il Consiglio venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 18,30 nella sala riunioni dell’Hotel Mediterraneo di Ragusa, in via Roma.

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha deciso di tenere una riunione nei giorni 8-9 febbraio p.v. a Ragusa e in quest’occasione, ha concordato col segretario provinciale dell’Assostampa di Ragusa, Gianni Molè, una riunione aperta a tutti i giornalisti ragusani per confrontarsi sui problemi della categoria che in questo particolare momento storico sono molteplici: dalla deontologia professionale all’esercizio abusivo della professione, dalla formazione all’equo compenso, dalla vertenze dei principali quotidiani siciliani alla problematica degli uffici stampa degli enti e di quelli abusivi.

“Ritengo che la presenza del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti a Ragusa – dice il segretario Gianni Molè – sia un’occasione da non perdere per avere un confronto aperto con i rappresentanti dell’Ordine siciliano sulle problematiche della categoria”.