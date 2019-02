Modica, due incidenti della strada. FOTO

Modica - Sono due i feriti in altrettanti incidenti stradali che si sono registrati a Modica e che hanno richiesto l'intervento della polizia locale. Il primo è avvenuto mercoledì pomeriggio in Corso Umberto I, nei pressi del Teatro Garibaldi e ha visto coinvolti una Volkswagen Golf e uno scooter KTM. Ferito il conducente dello scooter, il minorenne F.B.. In ospedale è stato giudicato guaribile in 10 giorni.

Quindici i giorni di prognosi diagnosticati al Pronto Soccorso per la 57enne modicana D.C., la quale, a bordo della propria Fiat 500, si è scontrata con una BMW, condotta da un 40enne siracusano, il quale si è riservato di farsi visitare. Lo scontro si è verificato in Contrada Quartarella.