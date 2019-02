Piazza incontra il presidente Ordine dei Giornalisti Giulio Francese

Ragusa - Il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha incontrato oggi il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Giulio Francese.

Durante il cordiale colloquio sono state affrontate le diverse problematiche che vive l’informazione in Sicilia e le difficoltà che incontra la categoria dei giornalisti per assicurare un’informazione di qualità. Si è parlato pure del ruolo degli uffici stampa negli enti locali e della loro insostituibile funzione di assicurare trasparenza e visibilità degli atti amministrativi.

Il Commissario Piazza ha sollecitato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti ad avviare un’interlocuzione col presidente della Regione siciliana in modo che si possa definire anche la vicenda contrattuale dei giornalisti degli uffici stampa negli enti locali tenendo conto della specificità della professione.

Il presidente Francese infatti ha ribadito che non c'è alternativa alla strada del riconoscimento della soggettività professionale e contrattuale del giornalismo anche nella Pubblica amministrazione. Che, anzi, nella P.A. si può costruire, in un comune lavoro di elaborazione di una contrattazione particolare, un rapporto nuovo, più positivo, non solo legato alle grandi questioni ma anche alle specificità contrattuali della categoria giornalistica.