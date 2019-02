Anche oggi vi propongo un antica ricetta siciliana, molto facile e alla portata di tutti, una soffice torta agrumata che profuma di Sicilia. Il periodo per questo dolce è quello giusto. Al momento, si trovano al mercato, dal fruttivendolo o nei supermercati una grande varietà di arance. Anche se per questa ricetta sarebbe ottimale procurarvi delle arance non trattate, di tipo biologico, dato che nella ricetta ci vanno le arance per intero.

Sì avete capito bene, nel Pan d'Arancio, una torta sofficissima, ci vanno le arance frullate con tutta la buccia. Quindi, se conoscete qualcuno che ne ha un albero in giardino sarebbe ancora meglio.

A differenza di una normale ciambella, questa torta è molto più soffice, internamente umida poichè contiene la purea dell'agrume. Una torta molto leggera e agrumata che sprigiona durante la sua cottura in forno un intenso e gradevolissimo profumo che invade tutta la casa.

Questa torta è ottima da consumare durante la prima colazione o è l'ideale per una sana merenda dei vostri bambini.

Per il Pan d'arancio servono pochi ingredienti: farina, zucchero, uova, lievito e un arancia intera; non metto il burro in questo impasto.

Un dolce invernale che può essere arricchito utilizzando anche un pizzico di cannella o se volete del cioccolato a gocce nell'impasto oppure, visto che domani è domenica, potete servirlo come dolce della domenica come ho fatto io, ricoperto di glassa al cioccolato.

Quindi potete decidere di servire il vostro Pand'Arancio semplice con una spolverata di zucchero sopra o servirlo con il cioccolato sopra, una vera bontà. L'arancia e il cioccolato, si sa, sono un connubio perfetto.

Vediamo come procedere per la realizzazione del nostro Pan d' arancio: https://blog.giallozafferano.it/fantasiaincucina/pan-darancio-al-cioccolato-facile/