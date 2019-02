Internet: convegno Corecom su giovani e cyberbullismo

PALERMO, 20 FEB Internet e i giovani, il cyberbullismo sono i temi dell'incontro, promosso dal Corecom Sicilia, domani, alle 10, nel liceo linguistico "Ninni Cassarà" di Palermo dal titolo "Insieme per un Internet migliore, contro il cyberbullismo. La sfida del Corecom Sicilia". La manifestazione nasce in riferimento alle celebrazioni del "Safer Internet day", con l'intento di promuovere una campagna di sensibilizzazione per la tutela dei minori e dei nativi digitali, nei confronti di uno dei maggiori pericoli, in preoccupante crescita, insiti nell'utilizzo del web: il cyberbullismo. Aprirà la manifestazione la presidente del Corecom Sicilia, Maria Astone. Tra i relatori, saranno presenti il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Maria Luisa Altomonte, il procuratore capo della procura per i minorenni Maria Vittoria Randazzo, il primo dirigente della Polizia di Stato Giovanni Pampillonia, il vice dirigente del compartimento della polizia postale Francesco Re, il garante per l'infanzia e l'adolescenza del comune di Palermo Pasquale D'Andrea, il coordinatore dell'osservatorio sul cyberbullismo dell'ufficio scolastico regionale Maurizio Gentile. Chiuderà i lavori il commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Antonio Martusciello. (ANSA).