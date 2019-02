Nave Vitosha a Pozzallo con grano duro sospetto

Pozzallo - L'assessorato regionale all'Agricoltura, ha avviato dei controlli sulla nave Vitosha, approdata a Pozzallo. A bordo un carico di 8 mila tonnellate di grano duro proveniente dal Canada e destinato ad alcuni mulini siciliani. La nave - che batte bandiera maltese ed è affidata a una compagnia marittima bulgara - nei giorni scorsi ha fatto scalo a Bari, dove sono state scaricate 26 tonnellate di cereali, controllate dalle autorità pugliesi.

"Tolleranza zero - afferma il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci - con chi pensa di introdurre in Sicilia merce non in regola con le norme sanitarie, specie se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione".