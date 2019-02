Muffin ai profumi di Sicilia, la versione Siciliana

I Muffin sono dei dolcetti monoporzione di invenzione americana, ormai famosi in tutta Italia e nel mondo. Sono facili e veloci, bastano solo circa quindici minuti per realizzarli e si possono fare sia dolci che salati, con la glassa sopra o ripieni. In America sono molto utilizzati durante le feste dei bambini e sono dei dolci dove ci si può sbizzarrire con la fantasia e le decorazioni.

Nella ricetta che vi propongo oggi ho voluto rendere i Muffin Siciliani, reinventandoli e aggiungendo due ingredienti del nostro territorio Ibleo che sono risultati un connubio perfetto, il cioccolato di Modica e le arance. L'unione della arancia e del cioccolato, in questo caso quello di Modica, è un vero e proprio accoppiamento vincente per dei muffin dal gusto paradisiaco.

I Muffin sono dei dolcetti morbidi e soffici, sono ottimi per merenda e perfetti anche per la prima colazione. L’aroma dell’arancia e il sapore delle gocciole di cioccolato conferiscono ai muffin un delizioso sapore che li rende unici.

Perché acquistare le merendine per i nostri bambini, visto che possiamo realizzarle in casa?

La prima colazione è senza dubbio il pasto più importante del quale non si dovrebbe fare a meno, perché è l'unico pasto in grado di offrire il giusto carico di energie per affrontare al meglio una giornata di lavoro o di studio. Per fare una ricca colazione al mattino noi scegliamo tra tanti prodotti: cornetti, fette biscottate, brioche, biscotti, pane o pane brioche ecc.

Cosa c'è di meglio, allora di un dolce fatto in casa per incominciare bene la giornata? I muffin arancia e cioccolato di Modica, sono un'ottima soluzione per una colazione gustosa e diversa dal solito. Questi muffin saranno in grado di accontentare grandi e piccini.

Inoltre i Muffin al cioccolato di Modica e arancia sono ottimi per concludere un fine pasto o cena o per cedere a qualche tentazione…

Anche per questa ricetta non bisogna che siate degli esperti chef , bastano solo pochi ingredienti: farina, uova, zucchero, lievito per dolci, arance di tipo biologico, sarebbe meglio e cioccolato di Modica e poco altro.

Vediam qui come procedere per i nostri muffin https://blog.giallozafferano.it/fantasiaincucina/muffin-arancia-e-cioccolato-di-modica/