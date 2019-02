Modica - Presto prenderà forma il progetto “Naturalmente Sicilia, gusto a km 0” presentato nei giorni scorsi a Ragusa e che vede la regia di Teleradioregione. “L’ortofrutta di Sicilia è buona, è un’alleata per la salute”. E’ quanto hanno ribadito tutti gli attori in campo per questo progetto che vede i prodotti dell’agroalimentare (attraverso la formula “Coltiviamo e trasformiamo”) finire sui piatti preparati dagli chef siciliani.

Sono 12 i ristoranti coinvolti nel progetto, ognuno darà il massimo per preparare piatti prelibati per i clienti, utilizzando i prodotti forniti direttamente dai produttori. “Naturalmente Sicilia, gusto a km 0”- spiega Marco Raddini, amministratore unico di Teleradioregione- è un nuovo format televisivo che punta alla valorizzazione, salvaguardia, tutela e utilizzo dei prodotti nostrani nei ristoranti siciliani. L’azione di marketing, che punta a fare emergere il territorio e le imprese, anche attraverso un percorso di sicura certezza enogastronomica, vede l’impegno di un’importante organizzazione di produttori (ABIOMED) e l’azione di un’affermata azienda di distribuzione di prodotti (AG distribuzioni)”. “Due filiere agiranno in parallelo-spiega Giuseppe Alessi, presidente di ABIOMED-, quella dell’agroalimentare e quella dei ristoratori. Accade che i prodotti dell’ortofrutta appena raccolti a km 0 finiranno nei ristoranti che aderiscono al progetto ‘…Gusto a km 0’ e saranno trasformati in piatti pronti da degustare”. Salvatore Scollo (ristorante Le Palme), uno dei ristoratori di Naturalmente Sicilia…, spiega “Il percorso avviato da la possibilità di stuzzicare e ammaliare turisti avventori per un percorso di degustazione sul circuito ristoranti esclusivamente selezionato”. Giorgio Alescio, amministratore unico di AG Distribuzione, aggiunge: “La cooperazione tra leader in singolo settore merceologico: produttivo, servizi trasporto, ristoratori e di consulenza marketing pubblicitaria consente di fornire un servizio di qualità che arricchisce l’offerta del territorio”. Molto presto si inizierà a girare le prime puntate di ‘Naturalmente Sicilia..gusto a km 0’ che andranno in onda sul bouquet di Teleradioregione. I ristoratori che hanno aderito al circuito stanno scaldando i fornelli.