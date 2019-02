Incidente sulla Via Passogatta. Auto in un burrone. FOTO

Modica - Perde il controllo della proprio auto, va in testa coda, cappotta e finisce in una scarpata. E' accaduto lo scorso pomeriggio in Via Passogatta, l'arteria che collega Modica Alta con la Via Modica Noto e con la frazione di Frigintini.

Il sinistro ha visto protagonista una Fiat Grande Punto condotta da un giovane modicano. La corsa incontrollata dell'utilitaria si è conclusa nel terreno sottostante la strada. Scattati i soccorsi, sul posto è intervenuta la polizia municipale per stabilire le cause dell'incidente, e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente al Pronto Soccorso. Il giovane se l'è cavata con qualche trauma e tanta paura.