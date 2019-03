La sagoma in fondo al mare era un giubbotto, ma non di Enrico

Acireale - No, non è Enrico.

E' durata poco, pochissimo, la speranza che quel giubbotto in fondo al mare, visibile dall'alto, potesse essere una traccia da seguire per il recupero di Enrico Cordella, il 22enne acese rimasto l'unico disperso della tragedia che domenica scorsa, 24 febbraio, ha sconvolto la vita di tre famiglie.

Ad una settimana esatta di distanza da quanto accaduto sul molo di Santa Maria La Scala, di Enrico non vi è ancora traccia. Nel pomeriggio di oggi, un sussulto di speranza, l'ennesimo per la famiglia Cordella, quando qualcuno ha avvistato dall'alto quel giubbotto e ha inoltrato la segnalazione alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. I sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, impegnati fino a qualche giorno fa nelle ricerche, non hanno perso tempo e si sono tuffati. Il capo d'abbigliamento è stato recuperato per poi accertare che non appartiene nemmeno allo sfortunato ragazzo il cui corpo forse è rimasto incagliato o è stato trasportato dalle correnti in tratti di mare difficili da raggiungere.