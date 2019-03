Modica - E' stato deciso in serata in trasporto in elisoccorso al Policlinico di Messina per il bambino nigeriano di 22 mesi caduto stamani, intorno alle 10, in una vasca dei pesci.

I medici del Maggiore di Modica Messina hanno deciso che è necessario il ricovero in terapia intensiva pediatrica. Il bimbo, intubato, raggiungerà in nottata il capoluogo dello Stretto.