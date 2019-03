Sebastiano Tusa stava preparando una grande mostra su Piero Guccione

Scicli - Sebastiano Tusa aveva in animo di organizzare, nella qualità di assessore regionale ai beni culturali in Sicilia, una grande mostra in onore di Piero Guccione e una in omaggio a Bruno Caruso.

Ne aveva già parlato con i suoi collaboratori, aveva preso i contatti con galleristi e collezionisti ed era sua intenzione onorare la memoria di due grandi artisti scomparsi nei mesi scorsi con due antologiche da tenere a Palermo. La sua improvvisa e tragica scomparsa purtroppo frenano questi due grandi appuntamenti che egli aveva in animo di promuovere.