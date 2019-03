Fiamme in negozio di bici. Ustionato il titolare

Ragusa- Un incendio scoppiato intorno alle 4,30 di stamane in Corso Vittorio Veneto a Ragusa. A fuoco il negozio di bici Bike Store. Le fiamme, divampate all'interno dell'esercizio commerciale, per cause ancora in via di aceertamento, hanno fatto scattare l'allarme.

Il titolare del negozio, Giancarlo Firrincieli, 50 anni si è precipitato immediatamente sul luogo e probabilmente nel tentativo di spegnere le fiamme è rimasto ustionato. L'uomo è stato trasferito in Ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. In corso di quantificazione i danni. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale con 3 automezzi e 7 uomini. Indagano i carabinieri sulle cause dell'accaduto.