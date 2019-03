Catania - Un tir si è ribaltato stamane lungo la Tangenziale di Catania, in prossimità dello svincolo per la Zona Industriale. L'incidente è stato autonomo. L'autista è stato estratto dalla cabina dai Vigili del fuoco ed è stato trasportato in ospedale con un elicottero del 118.

I pompieri stanno ancora lavorando per la messa in sicurezza del mezzo pesante ed il ripristino della viabilità.