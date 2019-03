Volley: Maurizia Cacciatori presenta suo libro a Palermo

PALERMO, 14 MAR Maurizia Cacciatori, grande pallavolista italiana, è oggi a Palermo per la presentazione del suo libro "Senza rete". A darle il benvenuto per i suoi spostamenti a Palermo un'auto elettrica Sicily by Car. Subito dopo la "principessa del volley" ha presentato a Sanlorenzo Mercato il suo libro che racconta un'incredibile storia di sport, umanità e coraggio. "Ho sempre pensato che la vita sia una miscela tra episodi che accadono e decisioni che con coraggio decidi di affrontare", ha detto Maurizia Cacciatori. Uscita di casa a sedici anni per inseguire la passione della pallavolo e liberarsi da regole troppo strette, ha collezionato titoli nazionali e internazionali, fino alla nomina come migliore palleggiatrice al mondo, una serie di avventure con le compagne di squadra e ben ventidue traslochi in giro per il mondo. Con lo stesso spirito ha affrontato i momenti meno felici come l'esclusione dalla Nazionale o una fuga dall'altare a una settimana dal matrimonio. Oggi Maurizia è madre di due bambini e si è costruita una carriera completamente nuova, con una particolare attenzione verso i temi della difesa dell'ambiente e della mobilità sostenibile. Anche per questo motivo la campionessa di volley ha girato l'intera giornata a Palermo a bordo di un'auto 100% elettrica, la Renault Zoe, personalizzata con un motivo floreale 'limited edition' non in commercio, messa a disposizione dal presidente di Sicily By Car, Tommaso Dragotto. "Sono felice di accogliere Maurizia Cacciatori in Sicilia, ha dichiarato Dragotto una donna verso la quale nutro una particolare ammirazione per il suo indiscusso talento sportivo e per i valori umani di cui è concreta testimonianza.

Ringrazio Maurizia per aver voluto dare, attraverso una nostra auto elettrica, un videomessaggio a favore della difesa ambientale e della mobilità sostenibile".(ANSA).