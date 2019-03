Raid Fiat 500 il 12 Maggio a Scicli

Scicli - Si scaldano i motori della 19esima edizione del Raid Fiat 500 Città di Scicli organizzato dal "Gruppo 500 dei Tre Colli Scicli".

L’evento, divenuto maggiorenne lo scorso anno, è molto atteso da tantissimi club di tutta la Sicilia.

Anche quest'anno, come da sempre, la manifestazione si svolgerà la seconda domenica di Maggio, in occasione della Festa della Mamma, il 12 Maggio.

Non mancheranno le iniziative in ricordo di Leuccio Avola scomparso prematuramente a causa di un incidente sulla strada, il Raid Fiat 500 a lui è dedicato.

In fase di definizione il programma, che sarà presentato a breve.

Lo scorso anno il tema è stato Montalbano, i suoi luoghi e i suoi personaggi, ospiti gli attori della fiction, Angelo Russo Catarella e l'attrice Mariuccia Cannata.

Nel corso degli anni gli organizzatori, assieme ai genitori di Leuccio Avola, hanno pensato per gli ospiti arrivati da ogni dove con le mitiche Fiat 500, ma anche per cittadini e turisti presenti in città, di organizzare anche eventi di intrattenimento e giochi in Piazza. Anche quest'anno così sarà!

I vari Gruppi e Club legati alla Fiat 500 sono avvisati: non prendete impegni per giorno 12 Maggio, Scicli, il suo barocco, la Vigata di Montalbano vi aspetta per una domenica insuperabile, condita da tanto divertimento. A breve il Gruppo 500 dei Tre Colli Scicli renderà noto il programma.